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Суд приговорил пятерых участников «Отрядов гражданской самообороны Беларуси» к колонии от 13 до 20 лет

Минский областной суд приговорил пятерых участников «Отрядов гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ) к лишению свободы на срок от 13 до 20 лет. Об этом сообщает агентство «Sputnik Беларусь». Суд признал их виновными в участии в террористической организации, а также в ряде иных тяжких преступлений экстремистского и террористического характера.

Наталья Матвеева получила 14 лет лишения свободы в колонии общего режима, Вадим Гулевич — 18 лет усиленного режима, Кирилл Ашурак — 13 лет усиленного режима, Алексей Глотов — 20 лет усиленного режима, Дмитрий Сосновский — 20 лет усиленного режима.

3 сентября КГБ Белоруссии включил ОГСБ в перечень террористических организаций. В ведомстве отметили, что в работе ОГСБ участвуют «объединение радикально настроенных лиц, склонных к совершению актов терроризма, обучение методам, используемым в террористической деятельности».

В декабре 2021 года Минский суд приговорил россиянина Егора Дудникова к 11 годам колонии за разжигание социальной вражды и призывы против нацбезопасности. По версии следствия, он вел Telegram-канал «Отряды гражданской самообороны Беларуси».

О приговоре — в материале «Ъ» «Поддержка белорусской оппозиции обернулась сроком».

Полина Собакина

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