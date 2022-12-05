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Коммерсантъ FM
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Брокер «Тинькофф» запустит торговлю заблокированными акциями на внебиржевом рынке

Тинькофф-банк разрешит пользователям своего брокерского приложения и веб-терминала торговать заблокированными на СПБ Бирже бумагами на внебиржевом рынке. Изначально инвесторам будут доступны 18 акций иностранных компаний и 12 ETF.

По задумке брокера продавать заблокированные акции смогут опытные и неквалифицированные инвесторы. Покупать замороженные активы смогут только квалифицированные участники фондового рынка.

Как рассказал «Ведомостям» представитель брокера, речь идет о торговле бумагами, которые покупались через «Тинькофф инвестиции» или переведены от другого брокера до 21 ноября.

Доступ будет открыт к акциями: Coca-Cola, NVIDIA, Bank of America, Netflix, PayPal, Shell, Boeing, Uber, расписки Li Auto, AT&T, HP, Activision Blizzard, Realty Income Corporation, Delta Air Lines, Coinbase, Alteryx и Crocs. Среди ETF — Invesco China Technology, Vanguard S&P 500, SPDR Gold Shares и iShares MSCI China.

7 октября «Тинькофф Инвестиции» уже запускали торги частью заблокированных активов. Тогда квалифицированным инвесторам были доступны десять ценных бумаг, которые были заблокированы Euroclear в Национальном расчетном депозитарии.

3 июня Евросоюз ввел прямые санкции в отношении НРД. По оценке Центробанка, сумма заблокированных в НРД ценных бумаг, принадлежащих российским резидентам, составляет около 6 трлн руб. 3 ноября НРД подал обращение в Совет ЕС для обжалования санкций.

Милена Костерева

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