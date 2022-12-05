208 мобилизованных жителей Удмуртии осмотрела бригада врачей в Вольске

Врачи из Удмуртии осмотрели 208 мобилизованных жителей региона в воинской части в Саратовской области. За помощью обращались мужчины с маршевыми травмами и с признаками ОРВИ, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Как рассказала заместитель министра здравоохранения республики Марина Петренко, по результатам осмотров два человека были госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

В Ижевск бригада врачей вернулась 5 декабря. Отмечается, что минздрав Удмуртии продолжает находиться в контакте с представителями медицинской службы полка.

Напомним, бригада врачей выезжала в Вольск во второй раз. Первая группа побывала в части в начале ноября, они осмотрели порядка 200 человек. Из этого числа семеро были госпитализированы в лазарет.