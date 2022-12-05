Бывший краевой чиновник возглавил министерство транспорта Башкирии

Бывший заместитель министра транспорта Пермского края Александр Клебанов возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан. Об этом сообщает «Ъ-Уфа».

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В этой должности господин Клебанов сменил Александра Булушева, ушедшего в отставку по собственному желанию. Уходу министра предшествовало задержание правоохранительными органами его первого заместителя Виктора Жулькова, заподозренного в превышении должностных полномочий.

Господин Клебанов трудоустроился в министерство транспорта Пермского края осенью 2018 года. Он приехал в Пермь из Москвы, где ранее возглавлял московскую службу такси «ГлавАвтоПрокат». При нем краевой «Автовокзал» начал осуществлять автобусные пассажирские перевозки, а в Перми на рынок по перевозке пассажиров по итогам конкурсов вышли иногородние перевозчики. В октябре 2021 года господин Клебанов трудоустроился в правительство Башкирии, где занял должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства.