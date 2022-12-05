Кировский райсуд Уфы опубликовал решение по иску Сергея Грекова к УФАС

Судья Кировского райсуда Уфы Ильгиз Казбулатов опубликовал мотивировочную часть решения по иску бывшего сити-менеджера Уфы Сергея Грекова (занимал должность с января 2021 по февраль текущего года) к региональному управлению ФАС об отмене административного штрафа.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в феврале антимонопольное ведомство обязало господина Грекова выплатить 18 тыс. руб. за невыполнение в трехмесячный срок предписания о внесении изменений в документ планирования пассажирских перевозок (оно было исполнено позднее), который ограничивал конкуренцию на этом рынке.

Представитель господина Грекова в суде настаивал, что предписание УФАС было выдано, когда его доверитель еще не был назначен главой администрации Уфы, а также ведомство пропустило двухмесячный срок привлечения к административной ответственности.

Суд не поддержал доводы представителя истца, установив, что мэрия получила предписание 13 января 2021 года — за два дня до назначения Сергея Грекова сити-менеджером Уфы. Кроме того, господин Греков исполнял обязанности главы мэрии с декабря 2020 года.

Венера Хисамова

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