На Кубани просроченная ипотечная задолженность сократилась на 3,9%

С января по октябрь включительно в Краснодарском крае просроченная ипотечная задолженность сократилась на 3,9%, или 98 млн руб. Об этом сообщает коллекторское агентство «Долговой Консультант».

На 1 ноября долги по ипотеке у жителей Кубани составили 2,4 млрд руб. В январе и феврале долги заемщиков региона росли на 0,2 и 0,5% соответственно. Весной наблюдалось снижение, а летом снова рост задолженности. В октябре ее объем увеличился по сравнению с прошлым месяцем на 2,2%.

В Адыгее за десять месяцев просроченная задолженность снизилась на 17,2% и составила 154 млн руб. В Крыму показатель, напротив, вырос на 25%, до 75 млн руб. В Севастополе задолженность снизилась на 21,1%, до 15 млн руб.

Наибольшая задолженность на 1 ноября зафиксирована в Москве (11 млрд руб.), Московской области (6,2 млрд руб.) и Санкт-Петербурге (2,8 млрд руб.). Больше всего за 10 месяцев долги по ипотеке увеличились в Ингушетии (+46,5%, до 63 млн руб.) и Чукотском автономном округе (+40%, до 7 млн руб.),

В целом по России ипотечная задолженность снизилась на 7,4%, или 4,7 млрд руб., до 59,2 млрд руб. При этом фактический прирост, наблюдаемый с августа, говорит о том, что рынок ипотеки в ближайшие месяцы окажется под давлением роста просроченных платежей. Причинами просроченной задолженности являются несколько факторов: снижение доходов заемщиков при сохранении или росте текущих расходов, падение спроса на недвижимость и снижение цен, а также рыночное снижение арендных ставок, что для части заемщиков, оплачивавших ипотеку за счет арендаторов, оказалось критичным.

«В настоящий момент мы осторожно говорим, что просроченная задолженность по ипотеке будет расти. Сейчас непростое экономическое положение у населения, плюс упали объемы выдач ипотеки, что также усугубляет ситуацию»,— отметил гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Татьяна Ручкина

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