Жителя Воткинска осудили за ДТП с четырьмя погибшими

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении жителя Воткинска. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибли несколько человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Установлено, что в июле обвиняемый за рулем грузового самосвала выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем. В результате дорожного происшествия водитель и трое пассажиров скончались на месте дорожного происшествия. Еще один несовершеннолетний пассажир получил тяжкий вред здоровью.

Суд назначил виновному 2 года лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил права управлять транспортными средствами на 2,6 лет. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших по взысканию компенсации морального вреда и расходов на погребение на общую сумму порядка 3 млн руб.