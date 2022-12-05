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Коммерсантъ FM
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Три банка подключились к российскому аналогу SWIFT

Баку проявляет интерес к платежной системе «Мир». Кроме того, три азербайджанских банка ввели Систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ (СПФС) — аналог SWIFT. Об этом сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Что касается платежной системы "Мир", то, так же, как и подключение азербайджанских банков к системе передачи финансовых сообщений Центробанка РФ, эта тема весьма и весьма актуальна: уже три банка азербайджанских работают на основе системы передачи финансовых сообщений ЦБ, есть интерес, мы это видим, и к использованию платежной системы "Мир''»,— сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Какие именно банки подключились к СПФС, глава ведомства не уточнил.

В начале ноября «Ведомости» сообщили, что правительство разрабатывает механизм для расчетов с дружественными странами на основе СПФС ЦБ России и ее аналогов в других странах. 1 ноября вице-премьер РФ Александр Новак объявлял о плановом подключении банков Ирана к Системе передачи финансовых сообщений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платежи объединяют».

Полина Собакина

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