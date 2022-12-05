Доходы Нижегородской области от использования лесов превысили 916 млн рублей

Нижегородская область оказалась на третьем месте в Приволжье по уровню доходов, полученных от использования лесов. Регион заработал 916 млн руб. за девять месяцев 2022 года, сообщили в филиале «Рослесинфорга» – «Поволжский леспроект». Поступления выросли на 15,3% к уровню прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В целом доходы регионов ПФО от использования лесов превысили 6,7 млрд руб., показатель остался на уровне прошлого года. Лидерами стали Пермский край, где в казну поступило около 1,8 млрд руб., и Кировская область – там доходы составили 1,6 млрд руб.

Основная доля доходов от лесного хозяйства в Приволжье пришлась на заготовку древесины – около 86% средств. Средства в бюджет поступали также за счет разработки месторождений полезных ископаемых, строительства инфраструктуры, рекреационной деятельности, охоты, заготовки грибов и ягод.

Анастасия Еремина