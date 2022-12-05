Экс-замруководителя отдела администрации Майкопского района дали условный срок за мошенничество

Бывший заместитель руководителя одного из структурных подразделений администрации Майкопского района получил 2 года и 10 месяцев лишения свободы условно за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Адыгее.

Замруководителя и житель Майкопского района вступили в предварительный сговор и сообщили недостоверную информацию обратившемуся к ним жителю Новороссийска. Они заявили, что в силу служебного положения могут положительно решить вопрос об изменении территориальных зон принадлежащих мужчине земельных участков. Взамен в октябре-ноябре 2021 года чиновник и житель Майкопского района получили от мужчины 600 тыс. руб., которыми распорядились по своему усмотрению.

Замруководителя подразделения и его сообщника признали виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ по Адыгее. Помимо условного срока суд запретил чиновнику на два года занимать должности государственной и муниципальной службы в органах исполнительной власти. Жителю Майкопского района назначили 2 года и 4 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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