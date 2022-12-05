Начальство относится к инициативным сотрудникам лучше, чем коллеги

Как показал опрос исследовательского центра Superjob, лишь в одном из трех трудовых коллективов к инициативным коллегам относятся положительно. Судя по комментариям респондентов, чужая инициатива может вызвать не только раздражение от того, что реализовывать ее придется всем, но и зависть и ревность. Руководство компаний более расположено к инициативам снизу — позитивное отношение заметили 43% опрошенных. Два года назад такого мнения придерживался лишь 33%.

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Что касается самих респондентов, то шесть из десяти заявили, что относятся положительно к инициативам своих сотрудников. При этом некоторые добавили, что лишь в том случае, если от таких инициатив у них не прибавится работы или будет повышаться зарплата.