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Академик от интерната

Умер Ник Боллетьери

В воскресенье в своем доме в Брейдентоне (штат Флорида) в возрасте 91 года скончался один из самых известных теннисных тренеров — американец Ник Боллетьери. Его имя принято связывать с успехами многочисленных учеников, поднимавшихся на вершины мировых рейтингов, в том числе Андре Агасси и Джима Курье, Моники Селеш и Бориса Беккера, Анны Курниковой и Марии Шараповой. На самом же деле господин Боллетьери был не столько тренером в классическом понимании этого слова, сколько выдающимся организатором. А его главная заслуга состоит в разработке и реализации концепции теннисной школы-интерната, которая во многом изменила профессиональный теннис.

Одной из самых ярких звезд тенниса, с которыми довелось иметь дело Нику Боллетьери, была россиянка Анна Курникова

Одной из самых ярких звезд тенниса, с которыми довелось иметь дело Нику Боллетьери, была россиянка Анна Курникова

Фото: Simon Bruty / Allsport / Getty Images

Одной из самых ярких звезд тенниса, с которыми довелось иметь дело Нику Боллетьери, была россиянка Анна Курникова

Фото: Simon Bruty / Allsport / Getty Images

Тем, кто приобщился к теннису сравнительно недавно, имя Ника Боллетьери, вполне возможно, ни о чем не говорит. Однако лет тридцать тому назад в этом виде спорта, пожалуй, не было более раскрученного тренера, ставшего в расцвете сил самой настоящей спортивной легендой.

Биография Боллетьери во многом уникальна. Сын итальянских эмигрантов, он приобщился к теннису во время учебы в одном из старейших в Штатах католических колледжей, по окончании которого на два с половиной года добровольцем отправился служить в десантные войска. Далее последовали демобилизация, поступление в Школу права Университета Майами, которую пришлось бросить из-за нехватки средств на содержание семьи, и полное погружение в тренерское ремесло. О нем автор будущих мемуаров «Мои эйсы, мои ошибки» на тот момент имел поверхностное представление.

Однако умение по-новому взглянуть на роль теннисного тренера в сочетании с предприимчивостью и умением продать себя позволили Нику Боллетьери стать лидером в своей профессии.

В 1978 году в Брейдентоне, что неподалеку от Тампы, Боллетьери приобрел теннисный центр, назвал его академией своего имени, установил там жесточайший режим тренировок и начал штамповать чемпионов. А в 1987 году продал академию компании IMG, сохранив за собой управленческие функции. Успех был налицо, и вскоре подобные академии разного масштаба, в той или иной форме воспроизводящие потогонную систему Боллетьери, стали появляться по всему миру. Принцип их работы, как правило, формулировался просто: с талантами ведется индивидуальная работа, из числа остальных выживают сильнейшие.

Краеугольным камнем тренерского кредо Боллетьери была игра на задней линии в максимальном темпе по восходящему мячу. Эту тактику, ярчайшими приверженцами которой были Андре Агасси и Моника Селеш, часто ругали за ограниченность, но именно на ее основе теннис развивается вот уже более тридцати лет.

Другим фактором успеха Боллетьери было феноменальное чутье на будущих чемпионов.

Хотя в этом смысле у него случались и проколы, о которых говорить не принято. Скажем, Марата Сафина, который в свое время приезжал на просмотр к американскому гуру, тот отнес к бесперспективным.

Считается, что подопечными Боллетьери было минимум 12 игроков, поднимавшихся на вершины мировых рейтингов. Формально это так, но каждый подобный случай следует рассматривать индивидуально.

Например, роль Боллетьери в становлении таких звезд конца XX века, как Андре Агасси, Джим Курье и Моника Селеш, действительно трудно переоценить.

Пару лет он был личным тренером Бориса Беккера. Однако гораздо чаще шеф академии определял генеральную линию развития теннисиста и мотивировал его, а реализовывали этот план помощники. Поэтому Боллетьери никогда не считался личным тренером Анны Курниковой, которая даже на пике своей карьеры регулярно возвращалась в Москву шлифовать технику к своему детскому тренеру Ларисе Преображенской. То же самое относится и к Марии Шараповой, и к сестрам Уильямс, и к чилийцу Марсело Риосу, и к другим знаменитым игрокам, которые пользовались услугами знаменитой академии и благодарны ее основателю.

Наверное, когда в 1992 году на траве Wimbledon Андре Агасси в финале с задней линии переиграл аса подачи хорвата Горана Иванишевича, его тренер действительно выглядел гениальным мастером индивидуальной работы с одаренным спортсменом, обладающим непростым характером. Но сейчас очевидно, что главная заслуга Ника Боллетьери заключается в другом. Она состоит в разработке и реализации концепции теннисной школы-интерната, которая по праву должна называться именем своего отца и со временем стала одной из основ профессионального тенниса, насытив его большим количеством мастеров высокого уровня и повысив градус конкуренции.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Теннисный тренер Ник Боллетьери и его ученики

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Ник Боллетьери родился 31 июля 1931 года в штате Нью-Йорк. В детстве увлекался футболом и баскетболом, но потом переключился на теннис. Работал тренером по теннису в американской армии, теннисных клубах и на курортах

Ник Боллетьери родился 31 июля 1931 года в штате Нью-Йорк. В детстве увлекался футболом и баскетболом, но потом переключился на теннис. Работал тренером по теннису в американской армии, теннисных клубах и на курортах

Фото: / Reuters

По совету друга Ник Боллетьери начал тренерскую работу с детьми. В 1978 году он открыл свою теннисную школу во Флориде. Ее воспитанниками стали 12 будущих первых ракеток мира&lt;br> На фото: с победительницей четырех турниров Большого шлема француженкой Мэри Пирс

По совету друга Ник Боллетьери начал тренерскую работу с детьми. В 1978 году он открыл свою теннисную школу во Флориде. Ее воспитанниками стали 12 будущих первых ракеток мира
На фото: с победительницей четырех турниров Большого шлема француженкой Мэри Пирс

Фото: / Reuters / / Reuters

В январе 1991 года впервые воспитанник Ника Боллетьери — немец Борис Беккер — стал первой ракеткой мира и потом шестикратным победителем турниров Большого шлема

В январе 1991 года впервые воспитанник Ника Боллетьери — немец Борис Беккер — стал первой ракеткой мира и потом шестикратным победителем турниров Большого шлема

Фото: Dave Caulkin / AP

Югославско-американская теннисистка Моника Селеш (на фото слева) в возрасте 13 лет участвовала в теннисном турнире во Флориде в США, где на нее обратил внимание Ник Боллетьери, предложивший ей место в своей академии. Впоследствии она публично отказалась от услуг Боллетьери, который, по ее словам, уделял слишком много внимания другому ученику — Андре Агасси. 22 апреля 1991 году она стала первой ракеткой мира и удерживала это звание на протяжении 178 недель, выиграв девять турниров Большого шлема

Югославско-американская теннисистка Моника Селеш (на фото слева) в возрасте 13 лет участвовала в теннисном турнире во Флориде в США, где на нее обратил внимание Ник Боллетьери, предложивший ей место в своей академии. Впоследствии она публично отказалась от услуг Боллетьери, который, по ее словам, уделял слишком много внимания другому ученику — Андре Агасси. 22 апреля 1991 году она стала первой ракеткой мира и удерживала это звание на протяжении 178 недель, выиграв девять турниров Большого шлема

Фото: Vadim Ghirda / AP

Американец Джим Курье посещал академию Ника Боллетьери в юности, а в 1991 году во Франции одолел своего соседа по академии Андре Агасси и выиграл свой первый Кубок Большого шлема. Спортсмен стал первой ракеткой мира 10 февраля 1992 года и был ей на протяжении шести недель

Американец Джим Курье посещал академию Ника Боллетьери в юности, а в 1991 году во Франции одолел своего соседа по академии Андре Агасси и выиграл свой первый Кубок Большого шлема. Спортсмен стал первой ракеткой мира 10 февраля 1992 года и был ей на протяжении шести недель

Фото: / Reuters

Россиянка Мария Шарапова поступила в академию Ника Боллетьери в 1995 году в возрасте девяти лет по совету американской теннисистки Мартины Навратиловой, с которой Марии Шараповой довелось сыграть партию во время показательного урока. Россиянка стала первой ракеткой мира 22 августа 2005 года и в общей сложности провела на первой строчке 21 неделю, выиграв пять турниров Большого шлема

Россиянка Мария Шарапова поступила в академию Ника Боллетьери в 1995 году в возрасте девяти лет по совету американской теннисистки Мартины Навратиловой, с которой Марии Шараповой довелось сыграть партию во время показательного урока. Россиянка стала первой ракеткой мира 22 августа 2005 года и в общей сложности провела на первой строчке 21 неделю, выиграв пять турниров Большого шлема

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американец Андре Агасси стал одним из самых успешных учеников Ника Боллетьери, который тренировал его с 1983 по 1993 год. В общей сложности Андре Агасси провел на первой строчке рейтинга ATP свыше 100 недель и выиграл восемь турниров Большого шлема

Американец Андре Агасси стал одним из самых успешных учеников Ника Боллетьери, который тренировал его с 1983 по 1993 год. В общей сложности Андре Агасси провел на первой строчке рейтинга ATP свыше 100 недель и выиграл восемь турниров Большого шлема

Фото: Shaun Best / Reuters

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис (на фото справа) недолго проработала с Ником Боллетьери в 1998 году. Она была первой ракеткой мира на протяжении совокупно 209 недель. Россиянка Анна Курникова (на фото слева) получила стипендию теннисной академии Ника Боллетьери в возрасте десяти лет, возглавляла парный рейтинг WTA десять недель

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис (на фото справа) недолго проработала с Ником Боллетьери в 1998 году. Она была первой ракеткой мира на протяжении совокупно 209 недель. Россиянка Анна Курникова (на фото слева) получила стипендию теннисной академии Ника Боллетьери в возрасте десяти лет, возглавляла парный рейтинг WTA десять недель

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

Чилиец Марсело Риос в юности тренировался в академии Ника Боллетьери и с 1998 года совокупно был первой ракеткой мира на протяжении шести недель. Он являлся единственным спортсменом, добившимся этого титула и не выигравшим ни одного турнира Большого шлема

Чилиец Марсело Риос в юности тренировался в академии Ника Боллетьери и с 1998 года совокупно был первой ракеткой мира на протяжении шести недель. Он являлся единственным спортсменом, добившимся этого титула и не выигравшим ни одного турнира Большого шлема

Фото: Dolores Ochoa / AP

Американка Винус Уильямс возглавляла одиночный рейтинг WTA с 25 февраля 2022 года совокупно на протяжении 11 недель, а парный — с 7 июля 2010 года в течение восьми недель. В юности она проходила обучение в академии Ника Боллетьери. Всего за карьеру спортсменка выиграла семь турниров Большого шлема

Американка Винус Уильямс возглавляла одиночный рейтинг WTA с 25 февраля 2022 года совокупно на протяжении 11 недель, а парный — с 7 июля 2010 года в течение восьми недель. В юности она проходила обучение в академии Ника Боллетьери. Всего за карьеру спортсменка выиграла семь турниров Большого шлема

Фото: Коммерсантъ / Илья Смирнов  /  купить фото

Багамский теннисист Марк Ноулз (на фото справа) поступил в академию Ника Боллетьери в возрасте десяти лет. В июне 2002 года он стал первой ракеткой мира в парном разряде и был ей совокупно на протяжении 64 недель. За свою карьеру выиграл четыре турнира Большого шлема в парных разрядах

Багамский теннисист Марк Ноулз (на фото справа) поступил в академию Ника Боллетьери в возрасте десяти лет. В июне 2002 года он стал первой ракеткой мира в парном разряде и был ей совокупно на протяжении 64 недель. За свою карьеру выиграл четыре турнира Большого шлема в парных разрядах

Фото: Elise Amendola / AP

Американка Серена Уильямс является одной из самых успешных учениц Ника Боллетьери, она поступила к нему на обучение в возрасте 14 лет. Серена Уильямс провела на вершине рейтинга WTA с 8 июля 2022 года совокупно 319 недель, а также возглавляла парный рейтинг восемь недель подряд вместе со своей сестрой Винус. На ее счету 38 побед на турнирах Большого шлема

Американка Серена Уильямс является одной из самых успешных учениц Ника Боллетьери, она поступила к нему на обучение в возрасте 14 лет. Серена Уильямс провела на вершине рейтинга WTA с 8 июля 2022 года совокупно 319 недель, а также возглавляла парный рейтинг восемь недель подряд вместе со своей сестрой Винус. На ее счету 38 побед на турнирах Большого шлема

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Белорус Максим Мирный является десятикратным победителем турниров Большого шлема в парном разряде. С 9 июня 2003 года он был первой ракеткой мира в парном разряде в общей сложности 57 недель. Теннису он начинал учиться в академии Ника Боллетьери

Белорус Максим Мирный является десятикратным победителем турниров Большого шлема в парном разряде. С 9 июня 2003 года он был первой ракеткой мира в парном разряде в общей сложности 57 недель. Теннису он начинал учиться в академии Ника Боллетьери

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сербская теннисистка Елена Янкович поступила в академию Ника Боллетьери в юности. Она была первой ракеткой мира с 11 августа 2008 года на протяжении совокупно 18 недель, при этом она ни разу не выиграла турниры Большого шлема в одиночном разряде

Сербская теннисистка Елена Янкович поступила в академию Ника Боллетьери в юности. Она была первой ракеткой мира с 11 августа 2008 года на протяжении совокупно 18 недель, при этом она ни разу не выиграла турниры Большого шлема в одиночном разряде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Ник Боллетьери родился 31 июля 1931 года в штате Нью-Йорк. В детстве увлекался футболом и баскетболом, но потом переключился на теннис. Работал тренером по теннису в американской армии, теннисных клубах и на курортах

Фото: / Reuters

По совету друга Ник Боллетьери начал тренерскую работу с детьми. В 1978 году он открыл свою теннисную школу во Флориде. Ее воспитанниками стали 12 будущих первых ракеток мира
На фото: с победительницей четырех турниров Большого шлема француженкой Мэри Пирс

Фото: / Reuters / / Reuters

В январе 1991 года впервые воспитанник Ника Боллетьери — немец Борис Беккер — стал первой ракеткой мира и потом шестикратным победителем турниров Большого шлема

Фото: Dave Caulkin / AP

Югославско-американская теннисистка Моника Селеш (на фото слева) в возрасте 13 лет участвовала в теннисном турнире во Флориде в США, где на нее обратил внимание Ник Боллетьери, предложивший ей место в своей академии. Впоследствии она публично отказалась от услуг Боллетьери, который, по ее словам, уделял слишком много внимания другому ученику — Андре Агасси. 22 апреля 1991 году она стала первой ракеткой мира и удерживала это звание на протяжении 178 недель, выиграв девять турниров Большого шлема

Фото: Vadim Ghirda / AP

Американец Джим Курье посещал академию Ника Боллетьери в юности, а в 1991 году во Франции одолел своего соседа по академии Андре Агасси и выиграл свой первый Кубок Большого шлема. Спортсмен стал первой ракеткой мира 10 февраля 1992 года и был ей на протяжении шести недель

Фото: / Reuters

Россиянка Мария Шарапова поступила в академию Ника Боллетьери в 1995 году в возрасте девяти лет по совету американской теннисистки Мартины Навратиловой, с которой Марии Шараповой довелось сыграть партию во время показательного урока. Россиянка стала первой ракеткой мира 22 августа 2005 года и в общей сложности провела на первой строчке 21 неделю, выиграв пять турниров Большого шлема

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Американец Андре Агасси стал одним из самых успешных учеников Ника Боллетьери, который тренировал его с 1983 по 1993 год. В общей сложности Андре Агасси провел на первой строчке рейтинга ATP свыше 100 недель и выиграл восемь турниров Большого шлема

Фото: Shaun Best / Reuters

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис (на фото справа) недолго проработала с Ником Боллетьери в 1998 году. Она была первой ракеткой мира на протяжении совокупно 209 недель. Россиянка Анна Курникова (на фото слева) получила стипендию теннисной академии Ника Боллетьери в возрасте десяти лет, возглавляла парный рейтинг WTA десять недель

Фото: Коммерсантъ / Франк Вильягра  /  купить фото

Чилиец Марсело Риос в юности тренировался в академии Ника Боллетьери и с 1998 года совокупно был первой ракеткой мира на протяжении шести недель. Он являлся единственным спортсменом, добившимся этого титула и не выигравшим ни одного турнира Большого шлема

Фото: Dolores Ochoa / AP

Американка Винус Уильямс возглавляла одиночный рейтинг WTA с 25 февраля 2022 года совокупно на протяжении 11 недель, а парный — с 7 июля 2010 года в течение восьми недель. В юности она проходила обучение в академии Ника Боллетьери. Всего за карьеру спортсменка выиграла семь турниров Большого шлема

Фото: Коммерсантъ / Илья Смирнов  /  купить фото

Багамский теннисист Марк Ноулз (на фото справа) поступил в академию Ника Боллетьери в возрасте десяти лет. В июне 2002 года он стал первой ракеткой мира в парном разряде и был ей совокупно на протяжении 64 недель. За свою карьеру выиграл четыре турнира Большого шлема в парных разрядах

Фото: Elise Amendola / AP

Американка Серена Уильямс является одной из самых успешных учениц Ника Боллетьери, она поступила к нему на обучение в возрасте 14 лет. Серена Уильямс провела на вершине рейтинга WTA с 8 июля 2022 года совокупно 319 недель, а также возглавляла парный рейтинг восемь недель подряд вместе со своей сестрой Винус. На ее счету 38 побед на турнирах Большого шлема

Фото: Коммерсантъ / Сергей Вишневский  /  купить фото

Белорус Максим Мирный является десятикратным победителем турниров Большого шлема в парном разряде. С 9 июня 2003 года он был первой ракеткой мира в парном разряде в общей сложности 57 недель. Теннису он начинал учиться в академии Ника Боллетьери

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Сербская теннисистка Елена Янкович поступила в академию Ника Боллетьери в юности. Она была первой ракеткой мира с 11 августа 2008 года на протяжении совокупно 18 недель, при этом она ни разу не выиграла турниры Большого шлема в одиночном разряде

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №226 от 06.12.2022, стр. 12

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