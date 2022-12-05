Академик от интерната

В воскресенье в своем доме в Брейдентоне (штат Флорида) в возрасте 91 года скончался один из самых известных теннисных тренеров — американец Ник Боллетьери. Его имя принято связывать с успехами многочисленных учеников, поднимавшихся на вершины мировых рейтингов, в том числе Андре Агасси и Джима Курье, Моники Селеш и Бориса Беккера, Анны Курниковой и Марии Шараповой. На самом же деле господин Боллетьери был не столько тренером в классическом понимании этого слова, сколько выдающимся организатором. А его главная заслуга состоит в разработке и реализации концепции теннисной школы-интерната, которая во многом изменила профессиональный теннис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одной из самых ярких звезд тенниса, с которыми довелось иметь дело Нику Боллетьери, была россиянка Анна Курникова

Фото: Simon Bruty / Allsport / Getty Images Одной из самых ярких звезд тенниса, с которыми довелось иметь дело Нику Боллетьери, была россиянка Анна Курникова

Фото: Simon Bruty / Allsport / Getty Images

Тем, кто приобщился к теннису сравнительно недавно, имя Ника Боллетьери, вполне возможно, ни о чем не говорит. Однако лет тридцать тому назад в этом виде спорта, пожалуй, не было более раскрученного тренера, ставшего в расцвете сил самой настоящей спортивной легендой.

Биография Боллетьери во многом уникальна. Сын итальянских эмигрантов, он приобщился к теннису во время учебы в одном из старейших в Штатах католических колледжей, по окончании которого на два с половиной года добровольцем отправился служить в десантные войска. Далее последовали демобилизация, поступление в Школу права Университета Майами, которую пришлось бросить из-за нехватки средств на содержание семьи, и полное погружение в тренерское ремесло. О нем автор будущих мемуаров «Мои эйсы, мои ошибки» на тот момент имел поверхностное представление.

Однако умение по-новому взглянуть на роль теннисного тренера в сочетании с предприимчивостью и умением продать себя позволили Нику Боллетьери стать лидером в своей профессии.

В 1978 году в Брейдентоне, что неподалеку от Тампы, Боллетьери приобрел теннисный центр, назвал его академией своего имени, установил там жесточайший режим тренировок и начал штамповать чемпионов. А в 1987 году продал академию компании IMG, сохранив за собой управленческие функции. Успех был налицо, и вскоре подобные академии разного масштаба, в той или иной форме воспроизводящие потогонную систему Боллетьери, стали появляться по всему миру. Принцип их работы, как правило, формулировался просто: с талантами ведется индивидуальная работа, из числа остальных выживают сильнейшие.

Краеугольным камнем тренерского кредо Боллетьери была игра на задней линии в максимальном темпе по восходящему мячу. Эту тактику, ярчайшими приверженцами которой были Андре Агасси и Моника Селеш, часто ругали за ограниченность, но именно на ее основе теннис развивается вот уже более тридцати лет.

Другим фактором успеха Боллетьери было феноменальное чутье на будущих чемпионов.

Хотя в этом смысле у него случались и проколы, о которых говорить не принято. Скажем, Марата Сафина, который в свое время приезжал на просмотр к американскому гуру, тот отнес к бесперспективным.

Считается, что подопечными Боллетьери было минимум 12 игроков, поднимавшихся на вершины мировых рейтингов. Формально это так, но каждый подобный случай следует рассматривать индивидуально.

Например, роль Боллетьери в становлении таких звезд конца XX века, как Андре Агасси, Джим Курье и Моника Селеш, действительно трудно переоценить.

Пару лет он был личным тренером Бориса Беккера. Однако гораздо чаще шеф академии определял генеральную линию развития теннисиста и мотивировал его, а реализовывали этот план помощники. Поэтому Боллетьери никогда не считался личным тренером Анны Курниковой, которая даже на пике своей карьеры регулярно возвращалась в Москву шлифовать технику к своему детскому тренеру Ларисе Преображенской. То же самое относится и к Марии Шараповой, и к сестрам Уильямс, и к чилийцу Марсело Риосу, и к другим знаменитым игрокам, которые пользовались услугами знаменитой академии и благодарны ее основателю.

Наверное, когда в 1992 году на траве Wimbledon Андре Агасси в финале с задней линии переиграл аса подачи хорвата Горана Иванишевича, его тренер действительно выглядел гениальным мастером индивидуальной работы с одаренным спортсменом, обладающим непростым характером. Но сейчас очевидно, что главная заслуга Ника Боллетьери заключается в другом. Она состоит в разработке и реализации концепции теннисной школы-интерната, которая по праву должна называться именем своего отца и со временем стала одной из основ профессионального тенниса, насытив его большим количеством мастеров высокого уровня и повысив градус конкуренции.

Евгений Федяков