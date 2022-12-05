Общее число зараженных COVID-19 в Самарской области превысило 485,8 тыс. человек

За сутки в Самарской области было выявлено 164 новых зараженных коронавирусной инфекцией. За этот период в регионе 118 человек после COVID-19. Также за прошедшие 24 часа в Самарской области умерло два человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Нарастающим итогом всего за время пандемии в Самарской области было выявлено более 485,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших после COVID-19 за этот период в регионе превысило 475,8 тыс. человек. Всего в Самарской области умерло 8163 жителя с подтвержденным коронавирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Георгий Портнов