В Татарстане бывшего полицейского осудили за мошенничество на 5 млн рублей

Вахитовский райсуд Казани дал реальный срок бывшему руководителю отдела УЭБ и ПК МВД по Татарстану Рустему Нариманову Его признали виновным в мошенничестве и взяточничестве на 5 млн руб. Об этом сообщает «Татаp-информ».

Следствие считает, что обвиняемый создал липовый завод, после чего сдал его в лизинг. Затем он организовал фиктивную поставку оборудования для бетонного завода в Златоусте. Поставщиком и получателем стали две казанские фирмы «Легион» и «Логистик».

Сначала предприятия подписали договор с «Татлизингом» на 2,8 млн руб., а позже им дали грант от министерстве экономики на 2,2 млн руб. Все средства были переведены на счет компании «Орион», чьим совладельцем был директор «Легиона» Семен Емельянов. После этого деньги были похищены. Сам господин Емельянов является свидетелем по этому делу.

Позже, как утверждает следствие, Рустем Нариманов стал требовать от Семена Емельянова еще 5 млн руб. за покровительство при проведении проверок. Эти деньги первый получил в виде машины и квартиры.

В итоге Рустему Нариманову дали десять лет колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 36 млн руб. с запретом занимать должности в правоохранительных органах на три года.

"Ъ-Казань"