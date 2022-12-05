На Кубани за год объем выданных кредитов увеличили в три раза

На Кубани за год объем кредитов, выданных Фондом развития промышленности, увеличился в 2,7 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора региона Александра Руппеля.

В 2021 году показатель достигал 888 млн руб., в 2022 году объем выданных Фондом кредитов составил 2,4 млрд руб.

«Фонд развития промышленности в этот период — это палочка-выручалочка, которая сработала. Мы его докапитализировали за последние годы. Он достиг у нас 5 млрд руб. за пять лет, рывок у нас с 500 млн руб.»,— цитирует издание заявление вице-губернатора.

Как отметил Александр Руппель, в начале специальной военной операции РФ все средства в первую очередь были нацелены на поддержку оборонных предприятий, а затем — на инвестиционные кредиты. Программу развития промышленности увеличили в два раза — до 3 млрд руб. На 2022 год для господдержки предприятий, выпускающих импортозамещающую продукцию, в регионе предусмотрены средства в размере 92 млн руб. В 2023–2024 годах на эти цели хотят направить более 1,7 млрд руб.

Анастасия Донскова

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