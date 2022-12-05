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Управление ветеринарии Курганской области включили в состав департамента АПК

В состав департамента агропромышленного комплекса Курганской области включили управление ветеринарии региона. Специалисты расформированной структуры перешли на работу в отдел животноводства управления развития животноводства и ветеринарии департамента. Об этом сообщают в правительстве региона.

Возглавлявшая управление ветеринарии Татьяна Сандакова назначена первым заместителем директора областного департамента АПК.

«Департамент АПК и раньше тесно сотрудничал с управлением ветеринарии, это очень важное направление работы в сфере развития животноводства. Объединение ведомств позволит: во-первых, более оперативно решать ряд вопросов, а во-вторых, сократить расходы, так как ставки специалистов по части организационной работы и документооборота, необходимые для обеспечения деятельности органа власти, сокращены», — отметил глава департамента АПК Курганской области Павел Кощеев.

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