«Окончательно разорил имение Лжедмитрий II»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как Александр Строганов восстановил поместье и почему затем оставил его жене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Житенев / ТАСС Фото: Артем Житенев / ТАСС

Усадьба Братцево сегодня на северо-западе Москвы. У нее очень длинная и драматичная история. Первый раз в старинных летописях место это упоминается в начале XVI века, а уже в 1572 году Братцево выкупил дядька Бориса Годунова, боярин Дмитрий Годунов. Однако после смерти венценосного племянника он впал в немилость и был казнен. Имение запустело, перешло в государственную казну. Окончательно разорил его во время Смуты Лжедмитрий II.

Потом оно сменило нескольких владельцев и, наконец, попало в руки Александра Строганова, одного из тех Строгановых, «богаче которых все равно не будешь» — так говорили о них при дворе. А Екатерина Великая представляла его следующим образом: «Вот человек, который старается разорить себя и никак не может преуспеть в этом деле». Именно со Строгановым и его крепостным архитектором Андреем Воронихиным (автором Казанского собора в Санкт-Петербурге), связано возрождение и рассвет Братцева. Интересно: молва утверждала, что Воронихин — незаконнорожденный сын Строганова. Ничего на эту тему наверняка утверждать нельзя, но захоронены они вместе на Лазаревском кладбище Петербурга.

Однако вернемся к имению с новым господским домом, хозяйственными постройками, каменной беседкой-ротондой «Миловид». Под архитектурным патронажем Воронихина оно процветало и разрасталось. Но тут на сцену выступает некто Римский-Корсаков. Нет, не композитор — тот родился позже. Этот — фаворит императрицы Екатерины II Иван, о котором она говорила, что все поэты должны бы воспевать его красоту, а живописцы и скульпторы брать его как модель для своих произведений.

Так вот, этот Римский-Корсаков, записной красавец, страстно вдруг влюбляется в жену Строганова, которая на 10 лет его старше. И она отвечает ему взаимностью. Скандал? Дуэль? Нет. Все произошло тихо и на редкость прозаично. Обиженная Екатерина выгнала прочь своего фаворита. А граф Строганов, уличивший супругу в измене, оставил имение ей и Римскому-Корсакову как свадебный подарок. И они прожили в Братцеве долгие и долгие годы.