Жителя Удмуртии подозревают в убийстве сожительницы из-за ревности

В Удмуртии 41-летнего жителя Завьяловского района обвиняют в убийстве своей сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике, ранее мужчина уже был судим.

По данным следствия, трагедия произошла 2 декабря. Мужчина и его 41-летняя сожительница в селе Постол употребляли алкоголь, когда между ними из-за ревности произошла ссора. Обвиняемый ударил женщину ножом, в результате чего она скончалась.

В рамках расследования осмотрено место происшествия и допрошены свидетели, а также назначена медицинская и криминалистическая судебные экспертизы. Обвиняемого заключили под стражу.