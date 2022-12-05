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В Ульяновской области принят закон о бюджете на 2023 год

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области приняли закон о бюджете на следующий год. Доходы региона на этот период запланированы в размере 81,4 млрд руб., расходы составят 88,3 млрд руб. Об этом сообщает областное правительство.

По информации чиновников, основная часть расходов региона будет финансироваться через государственные программы. В частности, на образование в Ульяновской области предусмотрено на следующий год 18 млрд руб.; на социальную поддержку и защиту населения — 17,7 млрд руб.; на здравоохранение — 12,8 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, на развитие транспортной системы в регионе в указанный период планируется потратить 10,3 млрд руб., на агропромышленный комплекс — 5,6 млрд руб. Траты на ЖКХ в 2023 году в Ульяновской области составят 2,5 млрд руб., на культуру и туризм — 2,3 млрд руб., на строительство и архитектуру — два млрд руб. и на физкультуру и спорт — 1,3 млрд руб.

Ранее в соседней с Ульяновской Самарской области был принят во втором чтении региональный бюджет на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно документу, доходы на следующий год запланированы в размере 242,7 млрд руб. Расходы Самарской области в указанный период составят 267,8 млн руб.

Георгий Портнов

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