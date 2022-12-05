Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие новые машины стали доступны россиянам, и какое событие стало знаковым для отечественного автопрома.

До конца года остается почти месяц, но, когда в универмагах начинает играть надоедливая рождественская музыка, то становится понятно: потребительский рынок — это теперь в основном про подарки, а торговле автомобилями можно подвести определенный итог. Чего мы в 2022 году лишились — тема для отдельного разговора. Давайте посмотрим, что мы приобрели. Понятно, что возят из-за границы «серыми» или, как сейчас принято говорить, «параллельными» путями, много чего. Но есть и новые марки, которые официально были представлены на нашем рынке. Я таких насчитал шесть.

Событием года, безусловно, можно считать возрождение бренда «Москвич». В цехах знаменитого завода в Текстильщиках началась крупноузловая сборка китайских кроссоверов JAC c «москвичевскими» эмблемами. Локализацию пока не удалось наладить даже в мелочах. Я был на презентации — под капотом машин даже аккумуляторы стояли китайские, хотя у нас в стране есть два десятка заводов по выпуску батарей. Лучшие аккумуляторы, судя по рейтингам, производят в Тюмени, то есть везти далеко. Но на втором месте предприятие, которое производит батареи в Рязани, совсем рядом, если проблема в логистике.

Чуть ранее на предприятии «Моторинвест» в деревне Гребенкино Краснинского района Липецкой области началась сборка китайских автомобилей Dongfeng, оснащенных эмблемами российского бренда Evolute.

Та же российская компания будет торговать на нашем рынке премиальными китайскими электрокроссоверами марки Evolute, а в дальнейшем даже наладит их сборку под Липецком. Еще одна элитная марка, официально представленная в России, это Skywell. Под данным именем у нас будут продаваться тоже электрические кроссоверы, и тоже из Китая.

Наконец, еще два китайских автопроизводителя — Great Wall Motors и Chery — представили в 2022 году на российском рынке два своих суббренда — Tank и Omoda, соответственно. Очень может быть, что я забыл упомянуть какие-то марки. Однако нетрудно догадаться, продукцию какой страны они будут представлять.