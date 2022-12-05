В Сибири меньше всего вредных привычек у жителей Алтайского края, больше всего в Хакасии

Алтайский край вошел в число регионов, где у жителей меньше всего вредных привычек – в российском рейтинге регион занял 26-е место, среди регионов Сибирского федерального округа – первое, следует из данных «РИА Рейтинг». Аналитики посчитали рейтинговый балл среди регионов с учетом употребления табака, спиртного, количества смертей, связанных с употреблением алкоголя или наркотиков, а также преступлений в состоянии опьянения.

Среди регионов Сибири на втором месте расположилась Томская область (37 место в общероссийском рейтинге), Новосибирская область – не третьем (в общероссийском – на 40-м).

Республика Алтай и Красноярский край заняли 64 и 65 место среди российских субъектов соответственно. Лидером антирейтинга в России стала Республика Хакасия. Также в наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Камчатского края, Сахалинской области. Как отметили аналитики, потребление алкоголя и его последствия – наиболее острая проблема всех регионов, замыкающих рейтинг. Поэтому для ля большинства регионов в этой группе характерны одни из самых высоких показателей преступности в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни, Дагестана и Ингушетии.

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Лина Слепухина