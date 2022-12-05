В Казани против компании «Бетондорстрой» возбудили дело за уклонение от уплаты 77 млн рублей налогов

Следственный комитет возбудил против руководства казанского «Бетондорстроя» уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 77,7 млн руб. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

По данным издания, в офис компании «РусРемСтрой» на прошлой неделе пришли полицейские с обыском. Однако претензии касались арендатора — «Бетондорстроя». Речь идет об асфальтно-бетонном заводе, чьи помещения находится по тому же адресу.

По информации следствия, компания со второго квартала 2017 года по конец 2019-го умышленно уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль. Дело в данный момент открыто против неустановленных пока лиц.

"Ъ-Казань"