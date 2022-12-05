«Ситиматик-НН» оштрафован за неустранение нарушений на мусорных полигонах

Нижегородский областной суд оштрафовал оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик - Нижний Новгород» на 200 тыс. руб. за невыполнение рекультивации земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.

Нарушения на мусорных полигонах в Балахнинском и Городецком районах выявили в ходе проверки в 2021 году. Отбор проб показал, что превышена концентрация нефтепродуктов, меди, свинца, никеля, цинка, нитратов. В компании тезисы ведомства тогда посчитали бездоказательными. «Ситиматик» попытался отменить постановление, но правомерность действий ведомства подтвердили Сормовский районный и Нижегородский областной суды.

Компанию обязали устранить нарушения, специалисты Росприроднадзора рассчитывают причиненный почвам вред.

Как писал «Ъ-Приволжье», на Балахнинском полигоне в 2016-2019 годах незаконно складировали мусор более высокого класса опасности, чем предусмотрено лицензией. За это сотрудник полигона получал деньги от руководства «ЛУК Регионы», которое сейчас судят за коммерческий подкуп. Общая сумма взяток составила 588 тыс. руб.

Елена Ковалева