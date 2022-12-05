В Оренбурге расследуют пожар с погибшей семьей из четырех человек

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) возбуждено после пожара в Оренбурге. Происшествие случилось около 2:30 (MSK+2) в частном доме на ул. 374 Километр. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«После тушения пожара обнаружены тела проживающих в доме мужчины и женщины 42 и 43 лет, а также двоих детей в возрасте одного года и девяти лет»,– говорится в сообщении.

Фото: СУ СК Оренбургской области

На месте происшествия работают следователи и криминалисты региона. После осмотра будут назначены соответствующие экспертизы для установления причин случившегося и смерти граждан.

Георгий Портнов