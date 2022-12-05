В Новороссийске завершили строительство плавательного центра «Посейдон»

В Южном районе Новороссийска завершили строительство водного комплекса «Посейдон». Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram.

Здание ввели в эксплуатацию. Продажи абонементов на посещение запланированы на декабрь текущего года. Первых посетителей комплекс сможет принять в январе 2023 года.

«Все основные работы по строительству и отделке завершены. Ожидаются последние поставки закупленной мебели, специализированного оснащения и спортивного инвентаря»,— сообщил Андрей Кравченко.

В центре будет функционировать 25-метровый бассейн на 8 дорожек и 12-метровый бассейн для занятий аквафитнесом. Воспитанники городских спортшкол смогут посещать центр бесплатно в установленные часы.

Строительство на основании концессионного соглашения, заключенного в 2020 году, осуществляла компания-инвестор «Спортстройсервис». По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Спортстройсервис» было зарегистрировано в Новороссийске в 2019 году. Строительство жилых и нежилых зданий является основным видом деятельности компании. Совладельцами предприятия в равных долях (по 20%) являются Гаина Аникевич, Геннадий Гюнгеров, Татьяна Журенко, Наталья Никульникова и Любовь Сазонова. Чистая прибыль организации в 2021 году составила 8,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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