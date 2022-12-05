«Главным возбудителем спокойствия стали японцы»

В матчах 1/8 финала чемпионата мира по футболу пока без неожиданностей. Англия обыгрывает Сенегал (3:0), а Франция Польшу (3:1). В понедельник в Катаре в 18:00 встречаются Япония—Хорватия и в 22:00 Бразилия—Южная Корея Есть ли шансы у японцев и корейцев? Эти и другие вопросы спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, амбассадором «Лиги ставок» Евгением Евневичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

— Как ни называли мы этот чемпионат мира нелогичным, удивительным, сенсационным, но в четвертьфинал пока выходят только те команды, которые и должны выходить. Сегодня всерьез прикидывать шансы андердога можно только в матче Японии и Хорватии. Ибо исход встречи Бразилия—Южная Корея, похоже, ясен. Как вам вся эта предсказуемость, которую мы наблюдаем в 1/8 финала?

— На самом деле, это вполне ожидаемо. Кто мог поверить, что сборная Англии не пройдет команду Сенегала? Да, африканцы были хороши первые 30-35 минут, но это Англия — максимально скучная, неинтересная для большинства, но спокойная, предсказуемая в плане своих побед. Причем я с каждым матчем начинаю потихоньку в нее влюбляться, потому что это, как с Ларсом фон Триером: он никому не нравится, если брать большие слои населения, но, если присмотреться, ты видишь в этом свою красоту. Как спокойно они это все сделали и выиграли.

Если говорить про французов, это просто какие-то читеры этого чемпионата мира. Команда похожа на ребят, которые играют в приставку: секундное включение, удар, зажимается на джойстике кнопка удара, и все — Мбаппе уже оформляет дубль. Боже мой, как все просто. Кажется, все сенсации и чудеса мы увидели на групповом этапе.

— Падают коэффициенты на победу лидеров в чемпионате. По-прежнему 3,5 на Бразилию, но на Францию уже 5,5, на Англию — 7,5. Куда смотреть нам в матче Южная Корея—Бразилия? На гол Неймара за 1,9, если он, конечно, появится на поле? У «Лиги ставок», которая болеет за Бразилию, на победу этой команды самый высокий коэффициент — 1,3. Мне кажется, эта история вполне хороша. Предполагается, что будут заряжать очень большие суммы на победу Бразилии в основное время. И шансы, я так понимаю, велики?

— Шансы на победу сборной Бразилии, особенно после того, что они сотворили в игре против Камеруна, гигантские. Естественно, Неймар выйдет в основном составе на этот раз. Никакого Даниела Алвиса, к сожалению, Габриэла Мартинелли, Габриэл Жезус тоже не сыграет на этом чемпионате мира больше, он травмирован. А Неймар восстановился, и будет круто его увидеть. Он очень хочет себя показать, забить, и, мне кажется, он это сегодня сделает. Такого мотивированного Неймара мы точно давно не видели.

— Как раз в этом может быть проблема. Многие эксперты говорят, что он будет тянуть одеяло на себя. Хотя он повзрослел, играет иначе, но его появление может стать проблемой для бразильцев. Наверное, не в матче с Южной Кореей, но вообще.

— Мы увидели, что такое сборная Бразилии без Неймара, сильно ли она отличалась, если сравнивать матч с Сербией, второй, третий матч в группе. Я не могу сказать, что команда была в чем-то лучше, сильнее, ярче, интереснее без Неймара, чем с ним. Это показывали и матчи отбора. Все, кто говорит, что этот футбол, когда на поле есть Неймар, и все вертится вокруг одного человека, такое чувство, что люди живут каким-то прошлым, когда Неймар реально был маленьким мальчиком, который только на себя и брал эту игру. Это как говорить, что Криштиану Роналду симулянт. Мне кажется, это один из стереотипов. И когда тебя просят рассказать про сборную Бразилии, первым делом ты говоришь, что там эгоистичный Неймар, он постоянно падает и плачет. Не совсем так, я с этим не согласен.

— Смотрим коэффициенты «Лиги ставок». На то, что Неймар забьет, — 1,9. На победу Бразилии в основное время — 1,3. А если перейти к следующим матчам, то на то, что именно азиатская команда выйдет в финал, можно поставить с коэффициентом 15, а на то, что выиграет турнир — с коэффициентом 50. Главным возбудителем спокойствия из азиатских команд на этом турнире стали японцы, которые обыграли сначала Германию, а потом Испанию. Матч с испанцами, конечно, был странным мероприятием, но факт остается фактом. Более того, по данным суперкомпьютера, шансы на победу над хорватами у японцев высоки — 46%. Но «Лига ставок» дает коэффициент 3,85 на победу Японии в основное время и 2,08 на хорватов.

— Если судить по котировкам «Лиги ставок», то не такой уж грандиозный аутсайдер сборная Японии. Но в целом сегодня сборная Хорватии фаворит. Мы прекрасно понимаем, с какими футболистами в составе эта команда, с какими исполнителями. Плюс нужно понимать, кто у них главный тренер — человек, который привел сборную к серебру чемпионата мира в России, при этом вовремя омолодивший состав, чего не получилось сделать у сборной Бельгии.

Тем, кто хочет поставить на Японию, нужно пересмотреть оба матча, что со сборной Испании, что со сборной Германии, и особенно матч против Коста-Рики. Если убрать розовые очки влюбленности в эту азиатскую команду, потому что она все-таки сотворила сенсацию, а мы любим тех, кто делает чудеса, объективно хорошо, даже шикарно сборная Японии играла короткие отрезки в обоих матчах. Вспоминая весь матч против испанцев, японцы первые в истории чемпионатов мира, кто выиграл с владением мяча под 17%,и нужно это в том числе понимать. Сегодня снова японцы отдадут мяч, но вот дадут ли хорваты возможность так же забить, стремительно задавить прессингом в течение 5-10 мин? Я в этом не совсем уверен, потому что фактически кроме этих отрезков у японцев-то и не было ничего.

— Коэффициент на выход Хорватии в следующий этап 1,52 — мне кажется, очень хороший. А на Бразилию 1,3. В матче против Южной Кореи, наверное, надо просто прикинуть, сколько Бразилия сможет забить, правильно?

— Я бы не был так уверен. Мне кажется, сегодня не будет трех-четырех пропущенных корейцами мячей, даже, возможно, они что-то свое забьют. С другой стороны, у сборной Бразилии сегодня будет играть основной состав, а мы особенно помним матч против сербов, второй матч в группе против Швейцарии — там вообще в створ не давали бить даже. Сегодня все будет спокойно. Ни в коем случае не думайте прошлым и не смотрите исключительно статистику, это самое важное. А то, посмотрев статистику, можно подумать, что японцы пройдут и забьют обе команды. Нет, исключительно победа Бразилии и всухую.

— Я не могу не спросить про Англию и Францию в 1/4 финала. На ваш взгляд, есть ли вообще фаворит здесь?

— Наверное, это первый матч на этом чемпионате мира, когда невозможно предсказать, кто выиграет. С точки зрения какого-то читерства футбольного преимущество на стороне сборной Франции. Там есть Килиан Мбаппе, мы видели, что он может творить. Он просто получает мяч, нажимает какие-то кнопки и забивает — это фантастика. Плюс еще в отличной форме Оливье Жиру. В целом, мне кажется, у французов шансов больше. Но при этом англичане тоже очень хороши своей прагматичностью, абсолютным спокойствием, хладнокровием. Вот кто может остановить Францию, так это Англия. Если нет, то до финала вряд ли кто-то сможет французов остановить.