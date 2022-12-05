С генподрядчика строительства ЛДС в Новосибирске взыскано 13 млн рублей пени

Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск) отменил решение первой инстанции, постановив взыскать с генподрядчика строительства ледовой арены в Новосибирске – ООО «Элинальфа» – 12,7 млн руб. пени в пользу госзаказчика – ГКУ «Арена».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Требования «Арены» суд удовлетворил частично, их общая сумма составляла около 24,1 млн руб. Суд первой инстанции в августе отказал госучреждению в полном объеме. Тогда же новосибирский арбитраж отклонил второй иск ГКУ «Арены» к генподрядчику – на 17,1 млн руб. Это решение в апелляции устояло. В обоих исках речь шла о выплате пени по госконтрактам, они были поданы в октябре 2021 года.

«Элинальфа» в 2019-м и 2020 годах выиграла контракты на строительство ЛДС на левом берегу Новосибирска — на 5,7 млрд руб. и 3,5 млрд руб. Власти региона и надзорные ведомства неоднократно сообщали об отставании от сроков строительства. Ввод арены в эксплуатацию в последний раз планировался на сентябрь 2022 года. На прошлой неделе пресс-служба правительства Новосибирской области сообщала о намерении минстроя завершить строительно-монтажные работы до конца 2022 года.

ЛДС в Новосибирске изначально строился к молодежному чемпионату мира по хоккею, который в 2023 году должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен после начала СВО. Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.

Дарья Решетникова