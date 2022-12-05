Покинул пост начальник комитета дорожного хозяйства Челябинска

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию. С сегодняшнего дня обязанности руководителя исполняет его заместитель Ирина Степанова. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов.

Ринат Кучитаров возглавил подведомственный мэрии комитет дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска в августе 2019 года, до этого работал в разных дорожных организациях. На посту начальника КДХ он сменил Александра Шабалина.