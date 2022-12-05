Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Две лапароскопические стойки установили в Городской клинической больнице №2 в Ижевске

В Городской клинической больнице №2 в столице Удмуртии установили две новые лапароскопические стойки. Как рассказала в Telegram вице-премьер региона Эльвира Пинчук, оборудование расширит хирургическую активность малоинвазивными подходами.

Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

Новая аппаратура имеет высокое разрешение, что позволяет выполнять плановые и экстренные операции максимально щадящим методом. Оборудование также снижает риски развития послеоперационных осложнений и сокращает восстановительный период.

«С использованием новой аппаратуры планируется увеличить количество малоинвазивных вмешательств почти в 10 раз — с 40-50, как это было до сих пор, до 400 операций в год»,— рассказала госпожа Пинчук.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...