Две лапароскопические стойки установили в Городской клинической больнице №2 в Ижевске

В Городской клинической больнице №2 в столице Удмуртии установили две новые лапароскопические стойки. Как рассказала в Telegram вице-премьер региона Эльвира Пинчук, оборудование расширит хирургическую активность малоинвазивными подходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эльвира Пинчук, Telegram Фото: Эльвира Пинчук, Telegram

Новая аппаратура имеет высокое разрешение, что позволяет выполнять плановые и экстренные операции максимально щадящим методом. Оборудование также снижает риски развития послеоперационных осложнений и сокращает восстановительный период.

«С использованием новой аппаратуры планируется увеличить количество малоинвазивных вмешательств почти в 10 раз — с 40-50, как это было до сих пор, до 400 операций в год»,— рассказала госпожа Пинчук.

