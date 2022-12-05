В Ярославле на Советской площади ограничат движение

В Ярославле вводится ограничение остановки и стоянки автомобилей на участках Советской площади, улиц Кирова и Нахимсона в связи с установкой катка. Ограничения будут действовать до 23 января 2023 года.

Согласно представленной мэрией города схеме, на Советскую площадь будет воспрещен въезд.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 25 декабря на Советской площади планируют открыть бесплатный каток. Во время массового катания на катке смогут одновременно находиться до 200 человек. Для удобства будет открыта большая раздевалка площадью около 200 кв.м. с панорамным остеклением и прокатом коньков. Проработает он до 12 марта.

Алла Чижова