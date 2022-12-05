«Метафракс» подписал дорожную карту проекта «Профессионалитет»

В рамках проекта в сентябре 2023 года в Губахе Пермского края будет открыт образовательно-производственный центр «Химическая промышленность».

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На VII Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ) 1 декабря 2022 года состоялось подписание дорожной карты федерального проекта «Профессионалитет». Документ подписали заместитель генерального директора АО «Метафракс Кемикалс» по персоналу и социальным вопросам Рашид Шакиров, министр образования Пермского края Раиса Кассина и директор Уральского химико-технологического колледжа (УХТК) Алексей Назаров.

Дорожная карта конкретизирует мероприятия, сроки и ответственных за исполнение мероприятий проекта «Профессионалитет». В частности, согласно документу, в марте 2023 года планируется завершить разработку примерных основных образовательных программ «Профессионалитет» среднего профессионального образования «Химическая технология органических веществ», «Технология аналитического контроля химических соединений» и «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования».

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До конца августа 2023 года должно быть завершено оснащение центра: установлено и введено в эксплуатацию оборудование, проведены ремонт и брендирование помещений центра, организована приемная кампания по специальностям проекта. Торжественное открытие образовательно-производственного центра (кластера) отрасли «Химическая промышленность» Пермского края планируется в День знаний – 1 сентября 2023 года.

– Реализация проекта «Профессионалитет» вступила в решающую стадию, – отметил председатель совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян. – В результате УХТК станет базовым учреждением образовательной сети, в состав которой также войдут Краевой индустриальный техникум, Пермский химико-технологический техникум и Соликамский горно-химический техникум.

В 2022 году опыт взаимодействия УХТК и АО «Метафракс Кемикалс» по профессиональной подготовке студентов и трудоустройству выпускников колледжа вошел в число семи лучших практик субъектов РФ по направлению «Механизмы, способствующие дальнейшему трудоустройству выпускников» в рейтинге ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».