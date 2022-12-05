Глава федерации биатлона Удмуртии опроверг информацию о снятии юниорской сборной с соревнований в ХМАО

Заместитель председателя госсовета Удмуртии, глава региональной федерации биатлона Иван Черезов опроверг информацию о снятии юниорской сборной республики с соревнований по биатлону в Ханты-Мансийском автономном округе.Об этом во «ВКонтакте» сообщил господин Черезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам Ивана Черезова, поездка действительно «была под угрозой». Однако данный вопрос был проработан за две недели до даты выезда совместно с региональным министерством по физической культуре и министерством финансов. «В рабочем порядке были проведена встреча, и по ее итогам мы приняли решение, что ребята не должны страдать, обязательно ехать на соревнования»,— отметил зампредседателя госсовета Удмуртии.

«Та информация, которая вышла вчера-сегодня в СМИ с комментарием тренера, уже не соответствует действительности. Почему он в субботу (3 декабря) сказал, что наши ребята вынуждены ехать домой — непонятно»,— заявил Иван Черезов.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что юниорская сборная Удмуртии по биатлону пропустит соревнования изза отсутствия финансирования от региона.