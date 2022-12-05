Художник, наука и кораллы

Вообще-то Колин Фурд — ученый, он занимается кораллами, а точнее сказать, их выращиванием в неволе, в искусственной среде. Но чтобы добиться своей цели, ему пришлось стать художником.
Проект Coral Morphologic под названием «Проекции кораллового города» представляет собой макроскопические изображения кораллов, обитающих в Майами и со всего мира
Фото: Lynne Sladky, AP
«Наши коралловые рифы подают сигнал о помощи,— предупреждает Фурд, рассказывая о своей выставке, начавшей работу в Центре Адриенны Аршт в Майами.— Неоновые огни, которыми светятся кораллы,— это призыв к тому, что нам нужно всем вместе действовать для улучшения экологической ситуации на планете, если, конечно, нам хочется, чтобы наши дети и внуки чувствовали себя хорошо».
22 года назад Колин Фурд приехал в Университет Майами не просто для того, чтобы получить образование, но и для того, чтобы заняться практической деятельностью — выращивать кораллы, причем не в природе, а в искусственной среде. Но тогда океанологи и специалисты по кораллам не считали, что это необходимо и возможно — кораллы слишком уязвимы, предупреждали они. Тем не менее Фурд занялся этим, а чтобы привлечь внимание к своему занятию, использовал нестандартный способ — прибавил к науке искусство.
«Многие, очень многие говорили мне, что кораллы невозможно выращивать в неволе, что они слишком нежные для этого,— вспоминает Фурд,— они делали серьезные лица, они говорили, что мы не сможем понять, как с ними взаимодействовать. Конечно, я был разочарован. Но мои друзья, мои творческие идеи помогли преодолеть все это. Меня интересуют кораллы, но меня интересует и искусство, и вот теперь я соединяю кораллы и искусство, и появляются новые формы! И вот мы на выставке в Майами!»
Фурд вопреки мнениям скептиков научился выращивать кораллы — и он надеется своими художественными работами вдохновить городские власти и общественные организации на то, чтобы они помогли защитить кораллы, помогли увеличивать их популяцию, которая в районе Майами страдает от антропогенного воздействия и от климатического кризиса.
«У меня биологически выверенный взгляд на то, какими кораллами будут заселены здания в Майами, когда этот город — вследствие глобального потепления — уйдет под воду. Вы можете видеть это в проекциях моих работ на здания»,— объясняет Фурд.
По материалам Reuters.