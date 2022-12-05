Художник, наука и кораллы

Вообще-то Колин Фурд — ученый, он занимается кораллами, а точнее сказать, их выращиванием в неволе, в искусственной среде. Но чтобы добиться своей цели, ему пришлось стать художником.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект Coral Morphologic под названием «Проекции кораллового города» представляет собой макроскопические изображения кораллов, обитающих в Майами и со всего мира

Фото: Lynne Sladky, AP Проект Coral Morphologic под названием «Проекции кораллового города» представляет собой макроскопические изображения кораллов, обитающих в Майами и со всего мира

Фото: Lynne Sladky, AP

«Наши коралловые рифы подают сигнал о помощи,— предупреждает Фурд, рассказывая о своей выставке, начавшей работу в Центре Адриенны Аршт в Майами.— Неоновые огни, которыми светятся кораллы,— это призыв к тому, что нам нужно всем вместе действовать для улучшения экологической ситуации на планете, если, конечно, нам хочется, чтобы наши дети и внуки чувствовали себя хорошо».

22 года назад Колин Фурд приехал в Университет Майами не просто для того, чтобы получить образование, но и для того, чтобы заняться практической деятельностью — выращивать кораллы, причем не в природе, а в искусственной среде. Но тогда океанологи и специалисты по кораллам не считали, что это необходимо и возможно — кораллы слишком уязвимы, предупреждали они. Тем не менее Фурд занялся этим, а чтобы привлечь внимание к своему занятию, использовал нестандартный способ — прибавил к науке искусство.

«Многие, очень многие говорили мне, что кораллы невозможно выращивать в неволе, что они слишком нежные для этого,— вспоминает Фурд,— они делали серьезные лица, они говорили, что мы не сможем понять, как с ними взаимодействовать. Конечно, я был разочарован. Но мои друзья, мои творческие идеи помогли преодолеть все это. Меня интересуют кораллы, но меня интересует и искусство, и вот теперь я соединяю кораллы и искусство, и появляются новые формы! И вот мы на выставке в Майами!»

Фурд вопреки мнениям скептиков научился выращивать кораллы — и он надеется своими художественными работами вдохновить городские власти и общественные организации на то, чтобы они помогли защитить кораллы, помогли увеличивать их популяцию, которая в районе Майами страдает от антропогенного воздействия и от климатического кризиса.

«У меня биологически выверенный взгляд на то, какими кораллами будут заселены здания в Майами, когда этот город — вследствие глобального потепления — уйдет под воду. Вы можете видеть это в проекциях моих работ на здания»,— объясняет Фурд.

По материалам Reuters.

Ольга Грибова