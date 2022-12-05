Пермская полиция потребовала от Anacondaz доказательств, что группа не получила деньги за сорванный концерт

МЧС не выявило нарушений пожарной безопасности в пермском клубе «Мичурин» в тот день, когда там проходил концерт рок-группы Anacondaz. Об этом на заседании Арбитражного суда Пермского края сообщила представитель организатора концертных туров группы ООО «Инвизибл Промо», которое взыскивает с МВД 255 тыс. руб. за срыв концерта в Перми 23 июля. По словам юриста компании, нарушения в клубе МЧС обнаружило, но позже, во время проверки в августе. В связи с этим в «Инвизибл Промо» считают, что полиция не может обосновывать прерывание концерта несоблюдением в помещении правил пожарной безопасности, как делала это во время предыдущих заседаний. «Именно в момент проведения концерта никаких нарушений не было»,— подчеркнула представитель истца.

Представитель Управления МВД по городу Перми продолжила настаивать, что действия сотрудников полиции были законными и обоснованными. Также она заявила ходатайство об истребовании доказательств того, что концерт длился менее предусмотренных договором 60 минут, и документов, подтверждающих, что организатор концерта в Перми ИП Глеб Юрьев, сославшись на это, не выплатил группе вознаграждение. «Утверждения, что артисты не получили деньги, ничем не подтверждены. Есть риск, что удовлетворение требований истца приведет к его необоснованному обогащению, если и ИП Глеб Юрьев эти средства выплатил, и с МВД они будут взысканы»,— отметила представитель управления.

Суд удовлетворил ходатайство МВД и отложил заседание до 29 декабря.

Проходивший в Перми концерт рок-группы Anacondaz, артисты которой ранее высказывались против специальной военной операции РФ на Украине, был прерван сотрудниками полиции после четвертой песни. В «Инвизибл Промо» заверяют, что, так как концерт не был завершен, организатор отказался выплачивать коллективу вознаграждение. Полученные убытки группа решила взыскать с МВД, и в конце августа компания «Инвизибл Промо» подала в Арбитражный суд Пермского края соответствующий иск. В МВД свои действия на прошлых заседаниях по его рассмотрению называли вынужденной эвакуацией зрителей и самих артистов, необходимость в которой возникла из-за нарушений в помещении правил пожарной безопасности.