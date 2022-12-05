В Копейске в ДТП во время снегопада погиб один человек

В Копейске в результате столкновения трех автомобилей во время снегопада погиб человек. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия, сообщают в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло сегодня в 09:35 возле дома №1 по улице Нефтебаза. По предварительным данным, 48-летний водитель Toyota Opa не справился с управлением, ушел в занос и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «ГАЗелью». После этого в отечественный фургон сзади въехала Lada Priora. Водитель Toyota скончался на месте от полученных травм.