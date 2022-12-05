Власти назвали «фейком от недобитых фашистов» слухи о якобы уголовном деле на губернатора Липецкой области

В правительстве Липецкой области прокомментировали обсуждавшиеся в telegram-каналах слухи о якобы «заведенном уголовном деле» на губернатора Игоря Артамонова и прошедших в рамках него обысках.

«Холодное утро встретило горячим вбросом. На губернатора Липецкой области якобы завели дело. Редкостная чушь от первой до последней буквы»,— заявили в пресс-службе облправительства

Там сообщили, что сегодня господин Артамонов выехал с грузом оборудования, автомобилями, продуктами и «подарками» в зону проведения военной операции на Украине «на встречу с нашими парнями, сражающимися с украинскими националистами».

«Видимо, этот факт очень печалит недобитых (пока) фашистов, побуждая Центры информационно-психологических операций плодить фейки»,— полагают в правительстве Липецкой области

«В расположении пообщаемся с бойцами и заодно посмотрим на условия службы. Постараемся охватить как можно больше пунктов размещения, если позволит ситуация»,— прокомментировал поездку господи Артамонов в своем telegram-канале.

Сергей Калашников

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