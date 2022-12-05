Законопроект о вступлении Финляндии в НАТО внесен в парламент страны

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о вступлении в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Правительство только что передало парламенту законопроект о вступлении в НАТО. Мы сделали еще один шаг в сторону присоединения к альянсу»,— сказал господин Хаависто в ходе пресс-конференции (цитата по ТАСС).

В заявлении финского внешнеполитического ведомства отмечается, что на основании полученных 1,6 тыс. комментариев в законопроект были внесены изменения, касающейся сотрудничества между правительством и президентом республики, роли парламента в рассмотрении и принятии решений по вопросам НАТО и международно-правовой статус Аландских островов.

«Документ о присоединении Финляндии может быть передан на хранение правительству Соединенных Штатов, которое выступает в качестве депозитария, и Финляндия станет членом НАТО, когда все государства—члены НАТО ратифицируют протокол о присоединении»,— добавляется в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В МИДе уточнили, что в соответствии с действующим финским законодательством парламент может обработать предложение правительства до его одобрения всеми государствами—членами НАТО. После того как парламент обсудит предложение, решение о присоединении Финляндии к альянсу должен принять президент республики Саули Ниинистё.

Финляндия и Швеция подали заявки в НАТО 18 мая. Для вступления новых стран в НАТО все члены альянса должны ратифицировать соответствующие протоколы. Пока этого не сделали только Турция и Венгрия. 28 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страна поддерживает вступление Финляндии и Швеции в альянс. По информации Bloomberg, Турция, скорее всего, не подпишет заявку Швеции о вступлении в НАТО до конца года.

Милена Костерева