Депутат сельсовета добровольно отправился на СВО

Председатель совета Хайбуллинского района Тимур Рямов добровольно отправился участвовать в специальной военной операции в составе народного батальона имени Юлаева. Сейчас он находится на боевом слаживании, сообщает «Башинформ».

Тимур Рямов возглавил исполком партии «Единая Россия» в Хайбуллинском районе в 2016 году, а в 2020 году был избран депутатом. С января текущего года является председателем совета Хайбуллинского района.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов отправился в зону СВО в звании лейтенанта. Он стал добровольцев в конце сентября.

Карина Мамаева

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