В Курской области планируют запустить СМС-оповещение об обстрелах

На текущей неделе с 5 по 11 декабря власти Курской области планируют запустить в регионе СМС-оповещение об обстрелах со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на совещании в обладминистрации.

«Надеюсь, на этой неделе запустим эту форму оповещения»,— сказал губернатор, добавив, что ранее давал задание «проработать» этот механизм уведомлений об обстрелах.

Обстановка в регионе, по его оценке, «остается стабильно напряженной»: «Фиксируем периодические обстрелы, чаще всего объектами атак становятся объекты инфраструктуры. Работает Минобороны и погрануправление, огневые точки подавляются, чаще всего — на упреждение»

В конце ноября о разработке системы предупреждения жителей об обстрелах заявили в Белгородской области. Там полагают, что нынешние системы оповещения населения, в том числе регулярно тестируемый сигнал «Внимание всем», не позволяют своевременно информировать жителей приграничных территорий. Как считает губернатор Вячеслав Гладков, СМС-сообщения приходят с запозданием, а сирены тревоги были бы несвоевременными и могут нанести больше вреда из-за паники. В итоге белгородские власти вместе с МЧС и Минобороны хотят наладить «новую систему» оповещения, но подробностей власти пока не раскрывают.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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