Участок улицы Большой Печерской перекроют 9 декабря из-за строительства метро

Движение транспорта на участке улицы Большой Печерской от площади Сенной до улицы Ковровской приостановят 9 декабря с 00:01 до 05:00. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Ограничения вводят из-за строительства новой станции метро, объезд будет организован по прилегающим улицам.

Две новые станции метро на площади Свободы и площади Сенной строит «Моспроект-3». Стоимость контракта составляет 35,5 млрд руб., работы должны завершиться в 2026 году. Для объезда стройплощадки на площади Сенной откроют временную дорогу.

Ксения Лашкова