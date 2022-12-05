Житель Удмуртии предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов на 1,4 млрд рублей

В столице Удмуртии местный житель предстанет перед судом по обвинению в контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, ч. 2 ст. 194 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с января 2017 года по июнь 2020 года мужчина при таможенном оформлении лесоматериалов использовал документы с недостоверными данными об их качественных характеристиках. Стоимость незаконно экспортируемых лесоматериалов превысила 1,4 млрд руб.

Обвиняемый также уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму более 6 млн руб.