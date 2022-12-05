Стоимость жилья в новостройках Самары выросла на 37% за год

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Самары в декабре увеличилась до 103,9 тыс. руб. За месяц цены выросли на 0,3%, за год – на 37%, подсчитали аналитики «Циан».

Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России Выйти из полноэкранного режима Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Декабрь 2021 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 За месяц За год Москва 296 325,6 320,1 –1,70% 8% Санкт-Петербург 190,2 237,5 235,6 –0,80% 24% Казань 132,1 177,8 182 2,40% 38% Нижний Новгород 108,9 136,4 140,7 3,20% 29% Краснодар 125,5 128,3 131,2 2,30% 5% Новосибирск 114,5 127,6 125 –2,00% 9% Ростов-на-Дону 89,5 116,5 120,8 3,70% 35% Екатеринбург 108 117,9 118,2 0,30% 9% Красноярск 95,8 107,2 112,6 5,00% 18% Уфа 99,6 113,3 110,1 –2,80% 11% Самара 75,5 103,6 103,9 0,30% 38% Пермь 87,6 103,8 103,4 –0,40% 18% Омск 81,3 103,9 102,1 –1,70% 26% Воронеж 78,2 96,8 96,4 –0,40% 23% Волгоград 73,7 88,5 85,2 –3,70% 16% Челябинск 65,8 78,1 77,6 –0,60% 18% Московская область 143,1 165,7 163,5 –1,30% 14% Ленинградская область 120,1 148,2 148,1 –0,10% 23% Источник: данные «ЦИАН.Аналитики». Открыть в новом окне

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Среди 16 городов-миллионников России Самара находится на 11-м месте по стоимости квадратного метра жилья в новостройках. В ПФО недвижимость дороже всего обойдется покупателям в Казани, Нижнем Новгороде и Уфе. Самара ненамного опережает Пермь, где стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 103,4 тыс. руб.

В трех городах-миллионниках (Воронеж, Волгоград, Челябинск) стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет меньше 100 тыс. руб.

Андрей Сазонов