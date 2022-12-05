Стоимость жилья в новостройках Самары выросла на 37% за год

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Самары в декабре увеличилась до 103,9 тыс. руб. За месяц цены выросли на 0,3%, за год – на 37%, подсчитали аналитики «Циан».
Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России
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Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Среди 16 городов-миллионников России Самара находится на 11-м месте по стоимости квадратного метра жилья в новостройках. В ПФО недвижимость дороже всего обойдется покупателям в Казани, Нижнем Новгороде и Уфе. Самара ненамного опережает Пермь, где стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет 103,4 тыс. руб.
В трех городах-миллионниках (Воронеж, Волгоград, Челябинск) стоимость квадратного метра жилья в новостройках составляет меньше 100 тыс. руб.