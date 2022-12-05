Жителя Красноярского края задержали за поджог дома с людьми

Правоохранительные органы Красноярского края задержали 33-летнего жителя Енисейска, который подозревается в поджоге дома с женщиной и ее двумя детьми. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении под стражу, сообщила официальный представитель регионального управления СКР Юлия Арбузова.

По версии следствия, в ночь на 3 декабря подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, пришел к дому, где проживала его бывшая гражданская жена, ее 8-летний сын и 12-летняя дочь. Мужчине не удалось поговорить с женщиной, поскольку она спала, после чего он подпер входную дверь в дом ковром, поджег его и скрылся. Запах дыма почувствовала девочка и она разбудила мать. На помощь семье пришел оказавшийся рядом водитель такси. Он помог открыть в доме окно и спас женщину и ее детей из огня.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК) и задержали подозреваемого.

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Илья Николаев