Взнос за капремонт в Томской области вырастет почти на 14% с 2023 года

Размер ежемесячной платы за капремонт многоквартирных домов в Томской области вырастет почти на 14 %, следует из постановления на сайте обладминистрации. Документ подписал губернатор Владимир Мазур. Изменения начнут действовать в регионе с 2023 года.

Новый тариф установлен для всех муниципальных образований области, в том числе для областного центра. В текущем году он составляет 8,07 руб. за квадратный метр. С 2023-го минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме составит 9,18 руб.

Ранее «Ъ» сообщал, в российских регионах провели индексацию коммунальных тарифов с 1 декабря 2022 года. В Томской области рост составил 11,5%.

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Лина Слепухина