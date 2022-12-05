Саратовец осужден за убийство, его знакомый – за укрывательство преступления

В Саратове 72-летний горожанин признан виновным в убийстве, а его 59-летний знакомый - в укрывательстве этого преступления. Об этом сообщает пресс-службы прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2021 года 71-летний на тот момент горожанин разрешил своему 41-летнему знакомому пожить у него в доме по 1-му Благодатному проезду. К ним регулярно приходил в гости 58-летий знакомый. Вечером 16 ноября прошлого года трое мужчины устроили застолье, в ходе которого между ними возник конфликт. Постоялец взял стул и ударил им хозяина дома по голове, но хозяин нанес ответный удар стулом. Как уточнили в прокуратуре области, несмотря на то, что гость не оказал сопротивления, хозяин взял разводной ключ и нанес им потерпевшему не менее 29 ударов по голове и телу, а затем удар ножом в шею.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти жертвы стал перелом свода основания черепа и резаная рана шеи, массивная кровопотеря.

Поняв, что потерпевший скончался, злоумышленник решил скрыть следы преступления. Вместе с третьим участником застолья они попытались вывезти тело на автомобиле, но не смогли его погрузить в машину, и оставили труп около дома, где его нашли прохожие.

Обвиняемому в убийстве назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима, его приятелю – в виде штрафа в 100 тыс. руб.

Марина Ковалева