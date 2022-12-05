Доля сортируемых отходов на Кубани в октябре достигла 48%

В октябре 2022 года доля сортируемых коммунальных отходов достигла 48,5%. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Минприроды.

В сравнении с показателями аналогичного периода 2021 года, рост составил 0,1 п.п. В Адыгее доля сортируемых ТБО к октябрю текущего года составила 89,4% (+1,6 п.п. за год). В Крыму — 4% (+3.8 п.п.).

«Несмотря на стабильно растущую долю сортировки мусора, утилизируется лишь десятая часть всех ТКО. Именно утилизация предусматривает полезное использование ТКО — рециклинг, извлечение полезных компонентов, промышленное потребление отходов в качестве материала и сырья либо топлива. Большая же часть производимого в России бытового мусора — 80,6% — по-прежнему захоранивается»,— отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Из общей массы ТКО повторно используется в производстве в качестве сырья или топлива 11,1% всех отходов. При этом сортировку нарастили две трети российских регионов. Лидерами стали Камчатский край (+44,3 п.п., до 90,3%), Москва (+43,6 п.п., до 97,7%) и Тюменская область (+34,5 п.п., до 100%). В целом по России рост составил 7,2% (с 42,8 до 50%). К 2030 году, в соответствии с целевыми показателями нацпроекта «Экология», обработку должны проходить 100% сгенерированных твердых бытовых отходов.

Анастасия Донскова

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