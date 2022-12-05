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В Калмыкии расселят 2 тыс. жильцов из 47 аварийных домов

В Калмыкии сформирована программа расселения жильцов из аварийных домов, признанных таковыми с 2017 по 2022 годы. Всего планируется переселить 2 тыс. человек из 47 ветхих домов, сообщает пресс-служба главы республики.

Согласно данным Бату Хасикова, объекты, подлежащие расселению расположены в Элисте, Городовиковске, Троицком, Яшкуле, Цаган Амане и Хар-Булуке. Ранее сообщалось, что аварийный фонд, включающий дома, признанные таковыми после 2017 года, включает 60 зданий, в которых проживают 3 тыс. человек.

Программа расселения аварийных домов, вошедших в эту категорию до 2017 года, в Калмыкии была выполнена досрочно — к началу ноября 2022 года.

Анастасия Назарова

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