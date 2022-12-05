Жителя Челябинской области будут судить за совершенное 22 года назад убийство

Завершено расследование уголовного дела жителя Челябинской области, обвиняемого в совершенных более 14 лет назад убийстве и покушении на убийство двух лиц по найму. Об этом сообщают в прокуратуре региона. Материалы в отношении 39-летнего фигуранта направят на рассмотрение в Курчатовский районный суд Челябинска.

Расследованием дела занималось региональное управление СК России. По версии следствия, в ночь на 21 ноября 2000 года в подъезде дома №38 «а» по улице 40-летия Победы в Челябинске южноуралец из личной неприязни убил незнакомого мужчину ножом.

Кроме того, в августе 2008 года в областном центре житель региона вместе с неустановленными лицами пытался совершить убийство по найму. Возле дома №378 по проспекту Победы он не менее пяти раз выстрелил в человека, нанеся ему ранения в ногу, живот и спину. Пострадавшему удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.