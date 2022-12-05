«УГМК-Здоровье» и «Новая больница» вошли в список крупнейших клиник России по версии Forbes

Екатеринбургские клиники «УГМК-Здоровье» и «Новая больница» вошли в топ-20 крупнейших клиник России по версии Forbes. По данным издания, выручка «Новой больницы» в 2021 году составила 3,67 млрд руб. (17 место в рейтинге). Выручка «УГМК-Здоровье» достигла 3,37 млрд руб. (19 место).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония открытия второй очереди клиники "УГМК-Здоровье"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Церемония открытия второй очереди клиники "УГМК-Здоровье"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Новая больница» была создана в 1993 году на базе ГКБ № 33 Екатеринбурга. В 2000 году было зарегистрировано ООО, соучредителями которого выступили врач Вадим Лившиц (52,63% акций) и Департамент по управлению муниципальным имуществом Екатеринбурга (47,37%).

«УГМК-Здоровье» — многопрофильный центр площадью 28 тыс. кв. м, где есть роддом, стационар, центр восстановления после травм и ожогов и т.д. Количество пациентов по итогам 2021 года — 249,6 тыс.

Помимо этого, в регионах Уральского федерального округа (УрФО) свои филиалы имеют другие клиники из рейтинга. Так, в Екатеринбурге и Тюмени отрыт медцентр «Мать и Дитя», в Тобольске и Нижневартовске — «Мой медицинский центр», а в Нягани и Нижневартовске — «Медси».

Первое место в рейтинге Forbes заняло ЗАО «Медси» (выручка 30,1 млрд руб., количество пациентов — 1,1 млн), второе — «Европейский медицинский центр» (EMC) (выручка 25,23 млрд руб., количество пациентов — 114,2 тыс.), третье — «Мать и дитя» (выручка 25,22 млрд руб., количество пациентов — 500 тыс.).

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