«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Что происходит на глобальных рынках? Какие идеи созрели у экспертов? Что делать инвесторам? Какие основные тренды складываются на мировых и российских рынках? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Появилось очень много различных прогнозов по криптовалютам на 2023 год, но можно подвести и некоторые промежуточные итоги 2022 года. Главная проблема этого рынка — инфраструктура. Кроме того, крах биржи FTX полностью уничтожил доверие инвесторов к криптовалютам, в том числе и к биткойну. Согласно прогнозу банка Standard Chartered, стоимость биткойна будет снижаться, а в 2023 году может упасть на 70% — до $5 тыс. за единицу. Альтернатива для инвесторов, которые хотят вложить свои деньги во что-то более надежное — это золото. С точки зрения экспертов Standard Chartered, драгоценный металл вырастет на 30% в 2023 году.

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